Команда «ВВА-Подмосковье» завоевала серебряные медали чемпионата РФ по регби-7

Регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» завершил сезон 2023/2024 чемпионата России по регби-7 среди женских команд на втором месте, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​За сезон, начиная с сентября 2023 года подмосковная команда сыграла в десяти турах чемпионата. «Летчицы» три раза становились обладателями золотых наград, шесть раз удостоились серебряных медалей и один раз завершили этап на третьем месте. Таким образом, клубу «ВВА-Подмосковье» удалось набрать 184 итоговых очка, уступив лишь 10 очков московскому ЦСКА. На третьем месте со 148 очками расположилась команда «Кубань».

По итогам чемпионата защитник «ВВА-Подмосковье» Ольга Пестова среди всех игроков лиги заняла третье место по набранным очкам за сезон. На ее счету 52 попытки — это второй показатель лиги. Также игрок клуба из Московской области Алена Ананьева заняла второе место по показателю реализаций — 56.

Заключительный десятый тур чемпионата страны завершился 20 октября в Краснодаре на стадионе «Труд». Регбистки «ВВА-Подмосковье» в четвертьфинале обыграли «Кубань» со счетом 33:7, затем взяли верх над соперницами из пермского «Витязя» — 48:0, а в финальном матче уступили столичному ЦСКА со счетом 0-10.​

​Чемпионат России по регби-7 среди женских команд проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.