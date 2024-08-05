Команда «ВВА-Подмосковье» стала обладателем Кубка России по регби-7

сегодня в 13:05

Подмосковный регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал главный трофей национального Кубка по регби-7 среди мужских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый день турнира регбийная команда «ВВА-Подмосковье» провела три победных матча. Краснодарских «Богатырей» подмосковные «военлеты» обыграли со счетом 19:12, к финальному свистку встречи с калиниградским «Балтийским штормом» счет на табло был 19:14, а «Сибирь» из Красноярска уступила клубу из Московской области со счетом 5:28.

Во второй игровой день в ¼ финала Кубка России спортсмены «ВВА-Подмосковье» обыграли сборную Дагестана со счетом 26:12.

В полуфинале представители Московской области вновь разгромили «Сибирь», завершив матч с сухим счетом 43:0. В финале команда «ВВА-Подмосковье» снова встретилась с «Богатырями». В итоге матч завершился с результатом 7:5 в пользу «военлетов». Таким образом, подмосковная команда стала обладателем Кубка России по регби-7.

Турнир проходил 3–4 августа в Калининграде на стадионе имени Юрия Шуляковского. За престижный трофей боролись восемь команд.

Кубок России проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.