Команда ветеранов СВО из Подмосковья стала чемпионом турнира «Кубок Мужества»

Представители региона завоевали 17 медалей, среди которых восемь — золотые, шесть — серебряные и три — бронзовые. По итогам турнира подмосковная сборная набрала 254 очка и заняла первое место в общекомандном зачете.

«Для того, чтобы помогать нашим парням быстрее восстанавливаться, мы в ассоциации разработали уникальную экосистему по развитию спорта. В округах Подмосковья по инициативе Ассоциации реализуются различные проекты по данному направлению. Это занятия в залах, тренировки под руководством опытных тренеров. Также благодарю за поддержку инициатив и возможность их реализовать депутата Госдумы, сопредседателя Ассоциации Сергея Колунова», — прокомментировала исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

В рамках соревновательной программы фестиваля «Кубок Мужества» команды ветеранов специальной военной операции состязались в пяти дисциплинах: спортивное метание ножа, пауэрлифтинг, настольный теннис, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт. Команды-участники приехали из девяти регионов Сибирского, Уральского, Центрального и Северо-западного федеральных округов.

«Омский велотрек» стал местом, где сила характера, выдержка и вера в себя звучат громче любых спортивных достижений. Особые слова благодарности — Александру Кузюкову, двукратному паралимпийскому чемпиону по фехтованию, который провел мастер-класс и показательные поединки, создавая для ребят уникальную атмосферу поддержки и профессионального роста», — отметил заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва России, руководитель Серпуховского отделения Ассоциации и координатор проектов по спорту Игорь Старовойт.

Второе и третье места в общекомандном зачете фестиваля заняли сборные Омской области и Республики Башкортостан соответственно.

В этом году сборная ветеранов СВО из Подмосковья получила новую спортивную форму для участия в соревнованиях.

Спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий «Кубок Мужества» проходил в Омске с 17 по 20 ноября в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.