сегодня в 17:37

Команда центра «Полет» победила в шахматном турнире «Белая ладья» в Красногорске

В Красногорске 19 января прошел муниципальный этап шахматного турнира «Белая ладья». В соревнованиях участвовали команды из разных образовательных учреждений округа, что обеспечило высокий уровень конкуренции.

Победу одержала команда образовательного центра «Полет». В ее состав вошли Илья Лепилов (3М класс), Михаил Гуньков и Далер Расулов (2М класс), а также Владислава Тереничева (2И класс). Юные шахматисты продемонстрировали высокий уровень мастерства и слаженную командную игру, что позволило им обойти более опытных соперников.

В апреле команда центра «Полет» представит Красногорск на финале Московской области, где встретятся лучшие юные шахматисты региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.