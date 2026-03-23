Команда «Строитель» из Лобни вышла в финал ночной хоккейной лиги

Хоккейная команда «Строитель» из Лобни 22 марта вышла в финал регионального этапа Ночной хоккейной лиги, победив в полуфинале со счетом 3:1. В решающем матче спортсмены встретятся с «ЗТЗ» из Сергиева Посада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В полуфинале регионального этапа «Строитель» одержал победу со счетом 3:1. Команда продемонстрировала характер, дисциплину и высокий уровень подготовки, что позволило ей продолжить борьбу за чемпионский титул.

На пути к решающей игре лобненские хоккеисты уверенно прошли групповой этап и стали лидерами дивизиона «Запад». Стабильные результаты в течение сезона обеспечили команде выход в плей-офф с выгодной позиции.

Главным тренером «Строителя» является Сергей Лукин. До работы в любительском хоккее он тренировал сборную Студенческой хоккейной лиги.

Финальный матч состоится в ближайшие выходные. Победитель регионального этапа получит путевку на Всероссийский фестиваль хоккея, который пройдет в мае на федеральной территории «Сириус».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.