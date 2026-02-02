Команда школы №15 победила в финале женского волейбола в Балашихе

Финальные игры по женскому волейболу в рамках проекта «Спортивный родитель» Балашихинской школьной лиги прошли 31 января в спорткомплексе «Орион». Победу одержала команда школы №15 «Новое поколение», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финале женского волейбола Балашихинской школьной лиги команда школы №15 «Новое поколение» заняла первое место. Второе место досталось команде «Братство первых» гимназии №1, третье — команде «Альфа» гимназии №2.

Участница команды-победителя Мария Чернышова отметила, что проект объединяет детей и родителей, а также способствует формированию положительного примера для подрастающего поколения.

В этот же день состоялся полуфинал по футзалу. В финал вышли команды школы №1 «Победитель» и гимназии №11 «Искусственный интеллект». Финальная встреча пройдет 7 февраля.

Третий сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 23 октября 2025 года и включает 13 направлений. В дисциплине «Спортивный родитель» участвуют почти 600 человек, которые соревнуются в волейболе, футзале, баскетболе и шахматах. Дисциплина появилась после успешного опыта участия педагогов по физкультуре в прошлом сезоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.