Команда щелковского предприятия прошла в полуфинал Чемпионата Москвы по кибатлетике

В Москве, на территории ВДНХ, 13-го сентября стартовал Открытый чемпионат Москвы по Кибатлетике 2025. Призовой фонд чемпионата составляет 12 250 000 рублей. Соревнования проводятся в семи дисциплинах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии принимает участие команда щелковского предприятия МЕТИЗ. Тринадцатого сентября состоялся тренировочный день, а 14-го — отборочные и полуфинал.

По результатам отборочного дня все трое участников команды МЕТИЗ с кистями Максбионик прошли в полуфинал. Более того, Алексей Транцев в дисциплине предплечье — стал единственным представителем с многосхватом.

В полуфинал также прошел участник на протезе голени на стопе МЕТИЗ Дмитрий Кувшинов. Он впервые участвует в Кибатлетике и из 36 мест занял шестое.

Также мероприятие предусматривает деловую программу, в рамках которой спикерами выступят Ирина Слуцкая, Анастасия Диодорова и другие.



Кибатлетика — это международное спортивное движение, в котором участвуют люди с ограниченными возможностями, использующие высокотехнологичные протезы и ассистивные устройства — роботизированные коляски, экзоскелеты, нейроинтерфейсы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.