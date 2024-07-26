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Команда Овечкина сразится с командой Фетисова в Подмосковье 10 августа

10 августа на «Арене Мытищи» пройдут заключительные игры VI Кубка Александра Овечкина. Кроме финальных поединков детских команд состоится гала-матч легенд хоккея, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Вместе с капитанами — Александром Овечкиным и Вячеславом Фетисовым — на лед выйдут Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Каменский, Кирилл Капризов и другие прославленные хоккеисты.

После гала-матча на арене ледового дворца состоится финальная игра детского турнира, исход которой определит обладателя главного трофея — переходящего кубка. Победителей и призеров наградит лично Александр Овечкин.

В завершающий день соревнований пройдет и киберспортивный турнир по хоккею Ovi Cyber Cup с призовым фондом 1 млн рублей. Его финальная часть включает два этапа: Liga Pro Major, где играют профессионалы, и Ovi Cyber Cup с участием любителей виртуального хоккея.

10 августа на «Арене Мытищи» с 10:00 все желающие смогут поучаствовать в игровых активностях. Начало гала-матча «Легенд хоккея» в 11:00.

Вход для зрителей свободный, регистрация открыта на сайте Ovicup.com.

Место проведения: г. о. Мытищи, ул. Летная, 17, «Арена Мытищи».

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Кубок Александра Овечкина Ovi Cup проводится в Подмосковье с 2018 года. За свою пятилетнюю историю соревнования стали визитной карточкой Московской области. По количеству участников, географии команд и уровню организации турнир является одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране.

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.