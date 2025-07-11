Команда из Подольска завоевала серебро по городошному спорту среди инвалидов

Команда из подольского Климовска завоевала серебро на областном фестивале по городошному спорту среди инвалидов. Фестиваль проходил в Подольске на стадионе «Труд» на городошной площадке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В фестивале приняло участие шесть команд Московской областной общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» и команда ветеранов СВО.

Заместитель главы округа Вадим Буров, председатель общественной палаты городского округа Подольск Евгений Патрушев и другие почетные гости фестиваля пожелали участникам успешного выступления.

По итогам соревнований команда Климовской местной организации Всероссийского общества инвалидов завоевала серебро.

Соревнование проводилось среди мужчин и женщин с общими заболеваниями и поражением опорно-двигательного аппарата. В каждой команде должен был быть один участник-колясочник. Все участники состязались по заранее установленным правилам и имели равные возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.