Команда из Подольска выиграла областные состязания по фитнес-аэробике

В Подольске в УСЦ «Юность» на чемпионате и первенстве Московской области по фитнес-аэробике местная команда «Зефир» заняла первое место в степ-аэробике в возрастной категории 14-16 лет. сообщили в пресс-службе округа.

Подольские команды отличились и в других номинациях. Второе место у команды «Жар-птица» в степ-аэробике в возрастной категории 8-10 лет и команды «Арабески» среди спортсменов 11-13 лет. Третье место у команды «Багира» в степ-аэробике среди 11-13 летних участников. Четвёртое место у команды «Грация» в степ-аэробике в возрастной категории 11-13 лет.

Соревнования стали отличной возможностью для укрепления спортивных связей и обмена опытом среди участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.