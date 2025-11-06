Ключевой этап: эксперт рассказала о перспективах киберспортивных игр для РФ

Заместитель директора по научно-методическому обеспечению спортивной школы Центр цифровых видов спорта Сургутского района, кандидат педагогических наук Елена Скаржинская заявила, что первые Олимпийские киберспортивные игры в 2027 году могут открыть для России огромные перспективы, сообщает RuNews24.ru .

«Россия должна не только адаптироваться, но и развиваться в новых цифровых видах спорта, чтобы не упустить возможность проявить себя на международной арене», — сказала эксперт.

По ее словам, центральным элементом соревнований станут виртуальные воспроизведения реальных олимпийских дисциплин. В отличие от популярных киберспортивных дисциплин, вроде Dota 2 или Counter-Strike, акцент будет сделан на цифровых версиях существующих видов спорта, таких как велосипедный спорт и стрельба из лука. Это предполагает активное сотрудничество с международными федерациями и формирование необходимой технической базы на территории России.

Действующий уровень спортивной подготовки в России, к сожалению, пока не отвечает критериям, предъявляемым к участникам киберспортивных Олимпийских игр. Существуют пробелы в обучении квалифицированных специалистов, нехватка специализированных тренировочных программ и современных технологий. Скаржинская подчеркивает необходимость организации общероссийской дискуссионной площадки для разработки общей стратегии и координации усилий по подготовке спортсменов.

