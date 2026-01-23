Клин станет пилотной площадкой для онлайн-семинаров по паракарате в Подмосковье

Клин выбран пилотной площадкой для проведения федеральных онлайн-семинаров и тренировок по паракарате. Решение принято после осмотра помещения клуба «Стекольный» 21 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Клин Василий Власов 21 января осмотрел помещение клуба «Стекольный», которое соответствует техническим требованиям для проведения онлайн-тренировок по паракарате. Вместе со специалистами он оценил оборудование и условия для организации трансляций.

Клинская секция паракарате, возглавляемая старшим тренером сборной России по карате (дисциплина «ПОДА-ката») Юрием Румянцевым, будет проводить онлайн-тренировки, семинары и соревнования сначала для участников городского округа. В дальнейшем планируется расширить трансляции на другие регионы России при поддержке федерации каратэ России.

Юрий Румянцев отметил, что проект способствует социализации и занятости особенных спортсменов, а также привлечению к работе ребят с техническим образованием, в том числе вернувшихся с СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.