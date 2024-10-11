Килиан Мбаппе потерял статус самого дорогого футболиста в мире

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе 11 октября потерял статус самого дорогого футболиста в мире после того, как Transfermarkt обновил стоимость футболистов, сообщает РБК .

Мбаппе сохранил свою стоимость в 180 млн евро, уступив строчку с самым дорогим ценником форварду «Реала» Винисиусу Жуниору и нападающему «Манчестера Сити» Эрлингу Холанду. Стоимость этих футболистов теперь составляет по 200 млн евро за каждого.

До 11 октября бразилец Жуниор стоил как и Мбаппе, но по итогу обновлений подорожал на 20 млн евро. Стоимость Холанда подняли до 200 млн евро еще 1 октября.

В тройку самых дорогих футболистов также попал английский полузащитник Джуд Беллингем. Его ценник равен ценнику Мбаппе — 180 млн евро.

Самая большая прибавка к зарплате зафиксирована у участника «Барселоны» Ламина Ямаля. Его ценник по итогам обновлений прибавил сразу 30 млн евро, достигнув отметки в 150 млн евро. Он занял пятую строчку в рейтинге самых дорогостоящих футболистов в мире.