«Казнить или помиловать»: Осипов рассказал о конфликте Басты и Литвина

Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов заявил, что стычка блогера Михаила Литвина и рэпера Басты во время матча LitEnergy и «СКА-Ростов» оказался самым резонансным эпизодом в истории Медиалиги, сообщает Газета.ru .

«В момент, когда он (Михаил Литвин — ред.) уже находился в отделении полиции, мне позвонили несколько людей, каждый из которых, условно, задавал вопрос „казнить или помиловать“. Я этих людей не знал, но понимал, с какого высокого уровня идет звонок. И это были звонки людей, которые хотели помочь проекту существовать и развиваться», — сказал Осипов.

По его словам, это были настоящие товарищи и приверженцы лиги, те, кто осознавал ее необходимость, пользу и тот вес, который она имеет для целевой аудитории. Это люди, глубоко понимающие, для кого создается лига и какую роль она играет.

На текущем розыгрыше Кубка лиги LitEnergy смог достичь финала верхней сетки, однако в дебютном матче потерпел поражение от команды «10» со счетом 2:3. Также «СКА-Ростов» завершил свое участие в соревновании, уступив Broke Boys в полуфинале нижней сетки с минимальным счетом 0:1.

