Каратисты Подмосковья заняли первое место на международном фестивале единоборств

В подмосковном спорткомплексе «Арена Мытищи» 24-го февраля завершился Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Турнир, посвященный просветителю Японии, проводится с 2011 года, сообщает пресс-служба администрации Щелкова.

На этот раз в соревнованиях приняли участие более 4,5 тысячи спортсменов (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) из 60 регионов России и семи стран мира, соревнующихся в 16 дисциплинах для взрослых и детей от десяти лет.

Команда каратистов из городского округа Щелково достойно выступила на соревнованиях и завоевала первое место в командном зачете.

За прошедшие годы в турнире приняли участие более 45 000 спортсменов и 100 000 зрителей. С 2016 года в фестивале принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.