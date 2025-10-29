Каратисты Лобни завоевали 23 медали на межрегиональных соревнованиях

Воспитанники лобненского клуба Shinobi Karate Club центра боевых искусств «Молодая гвардия» успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по каратэ WKF «Кубок Надежд» в Москве. Турнир собрал более 1 000 участников и 67 команд из разных городов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лобненские спортсмены завоевали 23 медали различного достоинства: 3 золотые, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Готовились к турниру ребята под руководством тренеров Ивана Ларина и Павла Кувшинова.

По словам тренеров, победа на престижных межрегиональных соревнованиях подтверждает высокий уровень развития каратэ в городском округе Лобня и качественную подготовку спортсменов.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.