Каратисты Лобни стали призерами Межрегиональных соревнований

сегодня в 15:22

Спортсмены из лобненского клуба «Shinobi» ЦБИ «Молодая гвардия» приняли участие в XV Межрегиональных соревнованиях по каратэ WKF на кубок городского округа Щелково, проходивших 4–5 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир собрал более 800 спортсменов из 15 регионов страны. Лобненские каратисты показали высокий уровень подготовки и завоевали призовые места соревнований.

Золотую медаль получил Николай Развалов в категории ката среди юношей 12-13 лет. Серебро завоевала Арина Лобушева в категории ката среди девушек 8-9 лет. Третье место соревнований получили Евгений Ахметов Евгений и Григорий Колесов в категории ката среди юношей 12-13 лет и 8-9 лет, соответственно.

«Эти победы — результат упорного труда. Поздравляем наших спортсменов, их родителей и тренеров! Вы настоящие воины», — отметили в клубе «Shinobi».

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Карате — одно из самых популярных среди них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.