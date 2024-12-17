Каратисты из Подмосковья заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

В Смоленске прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояркина Г.И.». В соревнованиях приняли участие более 750 спортсменов из 24 регионов нашей страны, сообщает пресс-служба администрации Электростали.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» успешно выступили в соревнованиях, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

По итогам состязаний электростальские спортсмены заняли призовые места. Золотую медаль завоевала Юлия Царева, «серебро» — Егор Сафонов и «бронзу» — Руслан Мамедов. В шаге от медали остался Захар Мешков, победивший в четырех предварительных поединках, но к сожалению, уступив с минимальным преимуществом в бою за выход финал и в утешительном поединке за бронзу.

«Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с высокими результатами и желаем дальнейших успехов!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.