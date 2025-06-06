Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин близок к переходу в «Факел»
Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин может сменить клуб в летнее трансферное окно. Наиболее вероятным вариантом перехода считается воронежский «Факел», где полузащитник уже выступал ранее, сообщает Metaratings.ru.
Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин находится в переговорном процессе с «Факелом». Игрок дал согласие на переход, теперь клубам предстоит договориться между собой.
Нетфуллин, признанный лучшим игроком ФНЛ 2024 года, провел в прошедшем сезоне 31 матч, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
Футболист уже выступал за «Факел» на правах аренды, когда принадлежал ЦСКА.
Причиной возможного ухода из «Торпедо» стали разногласия с главным тренером Олегом Кононовым. Весной после одного из матчей игрок жестко высказался в адрес наставника в раздевалке, после чего потерял место в основном составе.
Кроме «Факела», интерес к игроку проявляют «Оренбург» и «Балтика». Калининградский клуб рассматривает полузащитника как резервный вариант.