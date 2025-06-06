Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин близок к переходу в «Факел»

Капитан «Торпедо» Нетфуллин может перейти в «Факел» на фоне конфликта с тренером

Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин может сменить клуб в летнее трансферное окно. Наиболее вероятным вариантом перехода считается воронежский «Факел», где полузащитник уже выступал ранее, сообщает Metaratings.ru .

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин находится в переговорном процессе с «Факелом». Игрок дал согласие на переход, теперь клубам предстоит договориться между собой.

Нетфуллин, признанный лучшим игроком ФНЛ 2024 года, провел в прошедшем сезоне 31 матч, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Футболист уже выступал за «Факел» на правах аренды, когда принадлежал ЦСКА.

Причиной возможного ухода из «Торпедо» стали разногласия с главным тренером Олегом Кононовым. Весной после одного из матчей игрок жестко высказался в адрес наставника в раздевалке, после чего потерял место в основном составе.

Кроме «Факела», интерес к игроку проявляют «Оренбург» и «Балтика». Калининградский клуб рассматривает полузащитника как резервный вариант.