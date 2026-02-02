Юрий Миляев из Подмосковья завоевал бронзу на зимней Спартакиаде учащихся России

Юрий Миляев из спортивной школы «Истина» в Дмитрове стал бронзовым призером XIII Зимней Спартакиады учащихся России 2026 года в дисциплине «слалом-гигант», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Юрий Миляев, представляющий Московскую область, успешно выступил на XIII Зимней Спартакиаде учащихся России 2026 года. В дисциплине «слалом-гигант» среди юношей 14–15 лет он занял третье место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Соревнования проходят с 31 января по 3 февраля 2026 года в городе Куса Челябинской области. Победителем стал спортсмен из Камчатского края, серебро завоевал представитель Москвы.

Спартакиада проводится в рамках федеральной программы «Спорт России» и объединяет сильнейших молодых спортсменов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.