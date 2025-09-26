Юный спортсмен из СШ «Раменское» удостоен министерской награды

Глава муниципального округа Раменское Эдуард Малышев в торжественной обстановке вручил талантливому спортсмену Илье Мальченко знак отличия министерства физической культуры и спорта Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В свои 10 лет он уже имеет первый разряд по шахматам. Победитель и призер первенств Московской области, ЦФО, России по шахматам в различных дисциплинах. В 2024 году Илья завоевал три призовых места на первенстве ЦФО: 1-е место по рапиду, 2-е место в блице, 3-е место в классике, на первенстве России по шахматам в 2025 году завоевал 1-е место по быстрым шахматам.

Также благодарственные письма Министерства физической культуры и спорта Московской области Эдуард Малышев вручил сотрудникам спортшколы:

Алексею Чапурину — мастеру ФИДЕ. Воспитанники Алексея Владимировича принимают участие во всероссийских, областных и других соревнованиях по шахматам, где показывают высокие спортивные результаты;

Людмиле Аркашиной — заместителю директора по учебно-методической работе, в спортивной школе работает со дня ее основания. Людмила Николаевна принимает активное участие в общественной жизни коллектива, участвует во всех благотворительных мероприятиях, сборах гуманитарной помощи для бойцов СВО;

Елене Холод — заместителю директора по спортивной работе. С началом СВО Елена Ивановна регулярно организовывает сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса, спортсменам, находящимся в зоне СВО, а также для медицинского батальона;

Александре Павлютенковой — тренеру-преподавателю высшей квалификационной категории, мастеру спорта по легкой атлетике. Ее воспитанники неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и первенств России, ЦФО, чемпионатов и первенств Московской области, региональных и муниципальных соревнований.

«Поздравляю с высокой оценкой министерства за вклад в развитие спортивной жизни нашего округа. Илье желаю новых побед!» — отметил Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.