Юные футболисты Коломны завершили игровой сезон

«В сезоне 2025 года играли 10 футбольных составов. Восемь команд участвовали в спортивных соревнованиях Московской области по футболу и мини-футболу. Особо можно отметить команду 2012 года, которая стала второй в своей возрастной группе, и сборную 2015 года, завоевавшую золотые медали», — рассказали в ФСН «Озеры».

На данный момент в отделении по футболу занимаются 311 детей и подростков от 7 до 17 лет, большинство из которых являются жителями сельских населенных пунктов округа. Занятия ведутся на базе Пановской, Радужненской, Песковской средних школ, спортивного комплекса «Непецино» и других учреждений. С юными спортсменами работают пять опытных тренеров под руководством чемпиона России по футболу Вооруженных Сил РФ Николая Шимберева.

Добавим, что в городском округе Коломна с 2022 года также реализуется совместный проект Минспорта РФ и Российского футбольного союза «Футбол в школе». Его цель — приобщение школьников к активному образу жизни через занятия популярным и доступным игровым видом спорта. На сегодня к проекту присоединились уже 10 образовательных учреждений. В рамках проекта педагоги проходят курсы и обучающие семинары, в учебные планы школ включают уроки футбола, создают футбольные секции для дополнительных занятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.