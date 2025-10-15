сегодня в 15:01

Юные фигуристы из Жуковского завоевали медали на первенстве в Смоленске

12 октября завершилось Первенство города Смоленска по фигурному катанию, в котором приняли участие спортсмены из Жуковской спортивной школы «Метеор». Под руководством тренера Марины Качаевой воспитанники школы вошли в число лучших. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В номинации «дебют» победительницей стала София Шульженко (2020 г.р.), на втором месте Каролина Шеломанова (2019 г.р.). В номинации «новичок-1» золото получила Александра Ли (2019 г.р.), а в номинации «новичок-2» серебро у Анастасии Кузнецовой (2019 г.р).

Среди мальчиков «новичков» золото у Григория Лантратова (2019 г.р.), а в группе «юниоров» победу одержал Марк Федулкин (2017 г.р.).

В непростой конкуренции среди девочек «3 юношеского разряда» победительницей первенства стала Надежда Хрипченко (2017 г.р.), а бронзовым призером София Богданова (2018 г.р.).

Особое внимание судей на Первенстве получила Вероника Благий (2014 г.р.), которая впервые выступала по «2 спортивному разряду» и смогла набрать технические оценки разряда по двум программам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.