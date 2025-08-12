Юные дзюдоисты Фрязина завоевали медали на турнире памяти Михеева

В Красноярске стартовали Всероссийские соревнования «Памяти „Отличника ФКиС“ Г. И. Михеева», и уже в первый день воспитанники спортивной школы «Олимп» из города Фрязино показали впечатляющие результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На татами дворца спорта имени Ивана Ярыгина разыгрались напряженные схватки, в которых наши спортсмены проявили характер и волю к победе.

В весовой категории до 55 кг золотую медаль завоевал Усмон Махмедов. Этот успех стал для него особенно ценным после тяжелого периода восстановления. Из-за травмы колена он пропустил целый сезон, но сумел вернуться в оптимальную форму. На этих соревнованиях Усмон не оставил шансов соперникам, уверенно выиграв все схватки. Его победа не только принесла золотую медаль, но и позволила выполнить норматив кандидата в мастера спорта, а также получить путевку в финальную часть первенства России среди юношей.

Еще одним героем турнира стал Арсен Осинян, завоевавший бронзу в весовой категории до 46 кг. Несмотря на то что его собственный вес составлял всего 38 кг, он вышел на татами против более крупных соперников. Каждая его схватка требовала максимальной отдачи, но упорство и поддержка трибун помогли ему добиться успеха. Арсен доказал, что в дзюдо важны не только физические данные, но и сила духа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.