Юные баскетболисты из Мытищ завоевали бронзу на полуфинале первенства России

Сборная мытищинской СШОР по баскетболу под руководством тренера Дмитрия Севидова успешно выступила на полуфинале Первенства России среди юношей 2011 года рождения и младше. Турнир состоялся 3 февраля в Москве.

На групповом этапе команда одержала победы над соперниками из Боровичей, Пензы и Екатеринбурга, что позволило выйти в финальную часть соревнований. В борьбе за призовые места спортсмены из Мытищ уступили командам «Калий-Баскет» из Березников и московской «Тимирязевской», заняв итоговое третье место.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая ранее отмечала, что каждая медаль, завоеванная баскетболистами, — это результат ежедневного труда, упорства и поддержки тренеров и родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.