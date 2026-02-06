Юные баскетболисты из Мытищ завоевали бронзу на полуфинале первенства России
Фото - © МБУ ДО «СШОР по баскетболу» г.о. Мытищи
Команда СШОР по баскетболу из Мытищ заняла третье место на полуфинале Первенства России среди юношей 2011 года рождения и младше, который прошел 3 февраля в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Сборная мытищинской СШОР по баскетболу под руководством тренера Дмитрия Севидова успешно выступила на полуфинале Первенства России среди юношей 2011 года рождения и младше. Турнир состоялся 3 февраля в Москве.
На групповом этапе команда одержала победы над соперниками из Боровичей, Пензы и Екатеринбурга, что позволило выйти в финальную часть соревнований. В борьбе за призовые места спортсмены из Мытищ уступили командам «Калий-Баскет» из Березников и московской «Тимирязевской», заняв итоговое третье место.
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая ранее отмечала, что каждая медаль, завоеванная баскетболистами, — это результат ежедневного труда, упорства и поддержки тренеров и родителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.