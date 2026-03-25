Юбилейный фестиваль воздушной гимнастики прошел в Домодедове

Пятый фестиваль воздушной гимнастики состоялся 22 марта в Домодедове. Участники из разных регионов России представили акробатические номера на воздушных снарядах, собрав полные трибуны зрителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале приняли участие спортсмены из разных регионов страны — от Лесосибирска до Тулы и Москвы. Гимнасты выступили на воздушном кольце и полотнах, продемонстрировав сложные акробатические элементы на высоте.

«Уровень участников растет, и мы стараемся соответствовать, каждый раз придумывать что-то новое, удивлять. Я считаю, что воздушная гимнастика — очень разносторонний вид спорта, который развивает детей обширно: и физически, и морально», — отметила главный судья фестиваля Елизавета Хмарук.

Организатор мероприятия Александра Алексеева подчеркнула, что география участников расширяется с каждым годом.

«Приходят и приезжают не только жители Домодедова, но и команды со всей России: от Лесосибирска до Тулы и Москвы», — добавила она.

По словам организаторов, воздушная гимнастика доступна людям любого возраста и уровня подготовки. В этом году самому младшему участнику было 4 года, самому старшему — 46 лет. Фестиваль стал заметным спортивным событием для города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.