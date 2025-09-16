Итальянский агент назвал самый провальный трансфер «Спартака»

Итальянский агент Франко Камоцци, который ранее работал в «Спартаке», поделился своим мнением о летней трансферной кампании «красно-белых» и дал оценку игре форварда Антона Заболотного, сообщает Metaratings.ru .

«Антон Заболотный — один из провальных трансферов команды. Пока он не приносит команде никакой пользы. Он может быть полезным, но пока не показывает свои лучшие качества», — отметил Камоцци.

Заболотный пополнил состав «Спартака», перейдя из «Химок» летом 2025 года.

34-летний нападающий сыграл пять матчей за «красно-белых» в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ), но не отметился результативными действиями.