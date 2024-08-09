Инвалиды поучаствовали во II фестивале равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке правительства Московской области и администрации округа Пушкинский провела 8 августа II фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Местом проведения фестиваля стал Центральный парк культуры и отдыха по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 3А. Фестиваль проводился на средства субсидии из бюджета Московской области на развитие гражданского общества с участием средств фонда-оператора президентских грантов.

К участию в мероприятии были приглашены люди с инвалидностью, передвигающиеся на кресла-колясках и проживающие в Московской области. Для апробации современных средств передвижения были приглашены также участники подмосковной программы «Активное долголетие». По предварительному согласованию к участию в мероприятии были приглашены инвалиды-колясочники, гости из регионов России и Республики Беларусь.

В рамках мероприятия прошли концертная программа, спортивные состязания и мастер-классы, выставка средств реабилитации и множество различных активностей, а также товарищеский показательный матч по футболу на электроколясках между командами «Фурия» и «Скорпионы», в котором приняли участие спортсмены из Москвы и Подмосковья. Кроме того, прошли показательные бои в шуточном шоу-формате между «рыцарями в доспехах» на колясках. Демонстрацию провел «Инклюзивный клуб исторической реконструкции Verus Hospitalariis».

Настоящий фурор произвел показательный бой по паралимпийскому фехтованию на инвалидных колясках между заслуженным мастером спорта, 17-кратной чемпионкой России, участницей паралимпийских игр в Токио Ириной Мишуровой и мастером спорта международного класса, 11-кратным чемпионом России, чемпионом Европы и 2-кратным чемпионом мира Николаем Лукьяновым.

Почетными гостями и участниками мероприятия стали люди с инвалидностью, получившие ранения в результате СВО. От спонсоров мероприятия им были вручены подарки и денежные сертификаты.

На стендах организованной выставки техсредств реабилитации инвалидов, производимых и поставляемых российскими компаниями, была возможность ознакомиться и попробовать новинки реабилитационной индустрии: электроскутеры, коляски с вертикализатором, тренажеры и др.

Художники с инвалидностью продемонстрировали свои картины в рамках площадки «город-мастеров». Также для осмотра и апробации на фестивале были выставлены адаптированные для инвалидов-колясочников автомобили и специальный прицеп с возможностью проживания в туристических поездках.

В рамках мероприятия прошли встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества и работа «Общественной приемной», которая дала возможность пообщаться с представителями: Главного бюро МСЭ по Московской области, СФР по Москве и Московской области, депутатами Госдумы Федерального собрания РФ, членами Общественной палаты Московской области.

В конце мероприятия прошло награждение победителей в соревнованиях медалями и призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.