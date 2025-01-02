Инструктор Антонов: перед катанием на лыжах нужно поесть за 1,5–2 часа

«Это предотвратит усталость и упадок сил из-за недостатка энергии, ведь катание на лыжах требует значительных энергетических затрат не только на движение, но и на обогрев тела», — сказал Антонов.

Он добавил, что, например, выносливость — это характеристика, которая развивается за счет тренировок мышц, а не напрямую через питание. Чтобы мышцы становились выносливыми, они должны получать продолжительную нагрузку, например, в таких циклических видах активности, как ходьба, легкий бег или занятия на велотренажере.

«Чтобы защитить мышцы и связки от переохлаждения, важно правильно подобрать одежду в соответствии с погодой. Одеваться нужно так, чтобы не замерзнуть, но и не перегреться. Если перед началом тренировки вы проведете 10-минутную разминку, уделив внимание подвижности голеностопных, коленных и тазобедренных суставов, а также растяжке мышц спины и шеи, это поможет разогреть тело, улучшить кровоток и предотвратить остывание во время активности», — рассказал специалист.

Антонов резюмировал, что для сохранения физической формы в новогодние праздники достаточно придерживаться умеренной активности: прогулки, легкий бег, занятия на велотренажере или эллипсе. Эти нагрузки помогут поддерживать уровень физической активности, а также сделать переход от мягкого режима к более интенсивным тренировкам менее стрессовым для организма.