Илья Федоров назвал Дмитрия Волкова мотором «Зенита»

Либеро «Зенита-Казань» Илья Федоров заявил, что в команде нет одного лидера, но отметил вклад Дмитрия Волкова, Максима Михайлова и Артема Вольвича, сообщает Metaratings.ru .

По словам Федорова, сила казанского клуба заключается в распределении ответственности между игроками.

«У нас нет одного ярко выраженного лидера — каждый берет на себя часть ответственности. В этом наша сила. Но, конечно, можно выделить Дмитрия Волкова — он моторчик как в работе, так и за ее пределами. Плюс Максим Михайлов и Артем Вольвич — это многолетние лидеры, которые помогают команде в сложные моменты», — сказал он.

«Зенит-Казань» занял первое место в регулярном чемпионате Суперлиги, набрав 82 очка. В первом матче четвертьфинала казанцы обыграли «Нову» со счетом 3:0. Вторая встреча пройдет 28 марта и начнется в 16:00 по московскому времени.

