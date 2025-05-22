сегодня в 20:08

Игроки «Локомотива» получат премию в 1 млрд рублей за победу в Кубке Гагарина

Хоккеисты ярославского «Локомотива» заработали около 1 млрд рублей премии за первую в истории победу в Кубке Гагарина, сообщает Metaratings.ru .

В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «железнодорожники» обыграли челябинский «Трактор» в финальной серии плей-офф со счётом 4-1.

Кроме того, в сезоне-2024/25 «Локомотив» впервые стал обладателем трех трофеев: Кубка Открытия, Кубка Континента и Кубка Западной конференции.

Ранее стало известно, что менеджмент хоккейного клуба «Трактор» рассматривает кандидатуру 38-летнего Александра Радулова в качестве нападающего для усиления состава в следующем сезоне КХЛ. Лидер «Локомотива» мог перейти в челябинскую команду еще в прошлом межсезонье.