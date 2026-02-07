Игнорирует налоговую: футболист Дмитрий Тарасов должен ФНС почти 300 тыс рублей

Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов задолжал налоговой почти 300 тыс. рублей. Официальный счет ему выставили в конце декабря, но пока что спортсмен игнорирует ФНС, сообщает SHOT .

28 декабря ведомство запросило с Тарасова 243 тыс. рублей, которые он задолжал. Деньги спортсмен не отдал. Сейчас долг увеличился до 279 тыс. рублей.

Если футболист не выплатит эти средства, то ему могут заблокировать счета. Также он может лишиться права выезда за границу.

В 2019 году Тарасов покинул «Локомотив», после чего столкнулся с финансовыми трудностями. Этот год стал последним, когда спортсмен заработал 159 млн рублей. Также этот год последний, когда компания по продаже одежды, которой спортсмен владеет совместно с сестрами Бузовыми, подала официальную отчетность, закрыв год с убытком в 2,5 млн рублей. При этом она до сих пор действует.

Ранее Тарасов рассказал, что потерял свыше 60 млн рублей за всю карьеру, инвестируя средства в чужой бизнес. В августе 2025 года он сообщил, что его мать обманули мошенники — она отдала им более 6 млн рублей.

Между тем ФНС требует признать банкротом беременную блогершу Лерчек. Она задолжала ведомству 172,9 млн рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.