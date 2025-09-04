сегодня в 19:45

Хоккейная команда «Атлант» из Мытищ 5 сентября открывает сезон на домашнем льду

Бронзовый призер чемпионата МХЛ сезона 2011/12 молодежная хоккейная команда «Атлант» из Мытищ готова к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Завершилась предсезонная подготовка и впереди матчи регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Стартовые поединки сезона пройдут на домашнем льду «Арены Мытищи» имени В. И. Шалимова.

5 сентября «Атлант» проведет свой первый матч нового сезона. Соперник — серебряный призер предыдущего розыгрыша кубка Харламова — команда «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Петербуржцы уже сыграли первый матч сезона и уступили московскому «Спартаку» со счетом 3:7.

10 и 11 сентября подмосковная команда примет столичные «Крылья Советов». 13 сентября состоится игра с действующим чемпионом МХЛ — московским «Спартаком».

В будние дни — начало в 19:00. В выходные — начало в 13:00.

«Арена Мытищи», ул. Летная, 17. Вход на домашние игры будет осуществляться со стороны улицы Щербакова, через центральный вход.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.