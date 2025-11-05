Хоккеист Гребенкин попал в базу «Миротворца»*

Включение хоккеиста в перечень «Миротворца»* 2 ноября произошло из-за его участия в памятном мероприятии, посвященном военному Алексею Чаплыгину, случившемся в 2023 году, в период выступления Гребенкина за хабаровский «Амур».

Тогда, перед началом поединка против омского «Авангарда», игроки и члены обеих команд отдали дань уважения хабаровчанину, павшему в зоне СВО. Начало игры ознаменовалось символическим вбрасыванием шайбы, которое осуществили сын и вдова Чаплыгина. Схожая причина послужила основанием для внесения в базу «Миротворца»* нападающего «Вашингтона» Ивана Мирошниченко, также присутствовавшего на церемонии.

Гребенкину были предъявлены обвинения в «распространении военной пропаганды», «открытой поддержке убийств украинских граждан» и «подрыве суверенитета страны». Характерно, что в ночь с 4 на 5 ноября хоккеист отметился своим дебютным голом в НХЛ — в матче против «Монреаля» российский нападающий восстановил равновесие в счете, а «Филадельфия» одержала победу в серии послематчевых бросков.

* Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ.

