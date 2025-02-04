ГУФСИН Подмосковья заняла первое место в чемпионате ФСИН России по лыжным гонкам

Сборная ГУФСИН России по Московской области заняла первое место в чемпионате ФСИН России по лыжным гонкам в смешанной эстафете. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Медали, кубки и дипломы спортсменам торжественно вручили начальник УФСИН России по Республике Коми Дмитрий Коновалов, министр физической культуры и спорта Республики Коми Светлана Суворкина, директор Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной Антон Шарин.

В Сыктывкаре на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной состоялись церемония награждения и закрытие Чемпионата Федеральной службы исполнения наказаний России по лыжным гонкам и служебному двоеборью, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Около 260 спортсменов из 39 территориальных органов и ведомственных образовательных организаций в течении 5 соревновательных дней боролись за звание лучших в индивидуальных гонках, в смешанной эстафете и стрельбе из боевого оружия.

По итогам напряженной борьбы команда ГУФСИН России по Московской области заняла первое место в чемпионате ФСИН России по лыжным гонкам в смешанной эстафете 4×5 км.

В состав сборной ГУФСИН вошли Евгений Байбородов (ОСН (б)), Лилия Васильева (УИИ), Ильназ Закиров (ОСН (б)), Ольга Сергеева (СИЗО-4), Дмитрий Япаров (УИИ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.