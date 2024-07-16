Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост

Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения от испанцев в финале Евро-2024. Об этом сообщает sports.ru .

Саутгейт занимал пост главного тренера английской сборной с сентября 2016 года.

Ранее СМИ сообщали, что представители Футбольной ассоциации Англии дали 53-летнему специалисту самому принимать решение о своем будущем.

«Как гордый англичанин, я считал честью всей своей жизни играть за Англию и тренировать Англию. Для меня это значило все, и я отдал все силы», — прокомментировал Саутгейт отставку.

СМИ и болельщики много критиковали Саутгейта за его тактику игры и странные решения в ходе матчей. Кроме того, фанаты обвиняли тренера в том, что сборная играет блекло и мало забивает голов, несмотря на звездный состав.

Ранее Англия проиграла Испании в финале Евро‑2024 со счетом 1:2. Под руководством Саутгейта сборная дошла до полуфинала чемпионата мира в 2018 году, а затем дважды проиграла в финальных матчах чемпионатов Европы.