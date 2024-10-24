Глава Реутова Филипп Науменко поздравил легенду футбола с днем рождения

Легендарный советский футболист, вратарь и тренер Вячеслав Чанов 23 октября отметил свой 73-й день рождения. Глава Реутова Филипп Науменко поздравил знаменитого спортсмена в торжественной обстановке в спортивной школе на стадионе «Приалит», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Я сам в детстве тренировался у Вячеслава Викторовича, и до сих пор благодарен ему за ту закалку и пример, который он подает воспитанникам. Горжусь, что такие люди работают в нашем городе, — написал Глава муниципалитета в своем ТГ-канале. — От всей души поздравляю Вячеслава Чанова и желаю здоровья, благополучия и успеха во всех начинаниях».

Вячеслав Чанов считается легендой отечественного футбола. На его счету числится множество побед и наград. Тренерский талант спортсмена подарил российскому футболу много звезд. А сам футболист неоднократно входил в список 33-х лучших игроков чемпионатов СССР по футболу.

Вячеслав Чанов сыграл значительную роль в развитии спорта в Реутове. Вместе со своим знаменитым воспитанником Игорем Акинфеевым на стадионе «Приалит» футболист основал Академию вратарского мастерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.