Гимнасты с «нейтральным статусом» из РФ отказались от участия в турнирах FIG

Российские спортивные и художественные гимнасты, имеющие «нейтральный статус», отказались от участия в турнирах, которые проводит Международная федерация гимнастики (FIG). Об этом сообщается в Telegram-канале Федерация гимнастики РФ.

Российские спортсмены пошли на такой шаг, поскольку спецкомитет FIG неоднократно не допускал гимнастов к турнирам. Решения принимались предвзято и необоснованно.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров сказал, что уважает это решение. Он сказал, что осознает, почему российские спортсмены пошли на такой шаг.

Ранее в подмосковном Ступине закончились соревнования по спортивной гимнастике. В них поучаствовали 250 спортсменов из 19 команд.