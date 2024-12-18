Гимнастки Подмосковья показали высокие результаты на Всероссийских соревнованиях

сегодня в 16:58

Гимнастки из спортивной школы «Раменское» выступили на открытом турнире «Цветы Москвы» и выиграли золото и бронзу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда «Сонет-Виват» стала лучшей в возрастной категории 10-12 лет, она завоевала «золото» (тренер — Екатерина Ефремова). Команда «Сонет-Сюита», юниорки 14-16 лет завоевала бронзовые медали (тренер — Татьяна Солонцевая).

Более 1 000 гимнасток приняли участие в открытом турнире. Это были команды из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тулы, Краснодара, Саратова, Уфы, Воронежа, Калининграда, Пскова и других городов.

Кроме того, раменские гимнастки — обладательницы золотых медалей международных соревнований, которые с 13 по 15 декабря проходили в Ереване (Армения). Соревнование носили название FRIENDSHIP INTERNSTIONAL RG + AGG WINTER CUP 2024. Три команды СШ «Раменское» представили свои программы в разных возрастных категориях.

Команда «Сонет-Гусары» (категория 8-10 лет) и команда «Сонет — Конфетти» (категория 10-12 лет) завоевали золотые медали. Тренер команд — Мария Киселева.

В турнире приняли участие и юные гимнастки, которые показали отличный результат. Участники команды «Виват — Сонетики» под руководством Екатерины Ефремовой завоевали звание победителей в возрастной категории 6-8 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.