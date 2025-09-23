Гимнастки из Фрязина стали призерами областных соревнований «Осенний триумф»

сегодня в 17:40

Воспитанницы спортивных школ городского округа Фрязино показали высокие результаты в командном и личном зачетах областных соревнований по художественной гимнастике «Осенний триумф». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

21 сентября в городе Люберцы завершились открытые соревнования по художественной гимнастике «Осенний триумф» среди спортсменок Московской области. Турнир собрал юных гимнасток, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивную подготовку.

Ярким событием состязаний стала борьба в командном первенстве. Золотые награды и почетное первое место завоевала команда «Фрязино» в составе: Айсель Абдуллаевой, Софии Бражниковой, Василисы Кузнецовой, Ксении Феоктистовой и Софии Юркевич.

Серебро и второе место на пьедестале почета заняла команда «Лялечки», представленная Софией Ляшенко, Дарьей Писаревой, Евой Язински и Софией Язински.

Достойный результат показала команда «КМС», которая с результатом шестого места вошла в десятку сильнейших коллективов. В ее составе выступали: Софья Дерябкина, Анастасия Оборовская, Полина Соболева, Елена Тимофеева и Анастасия Трафимова.

В личном первенстве награды распределились следующим образом:

Среди гимнасток 2018 года рождения:

III место — Дарья Писарева;

V место — Александра Фадюшина.

Среди гимнасток 2017 года рождения:

III место — Ксения Бугакова, Анна Цапко, Ксения Киселева.

Среди гимнасток 2016 года рождения:

III место — Виктория Назнаева;

IV место — Александра Авдеева.

Среди гимнасток 2015 года рождения:

III место — Кира Баранова.

Среди гимнасток 2014 года рождения:

VI место — Мария Антонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.