Генсек Олимпийского комитета России Березов попал в базу «Миротворца»*

Генерального секретаря Олимпийского комитета России Виктора Березова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Все дело в его участии в спортивных мерпориятиях, сообщает Постньюс .

Внесение в базу связано с участием Березова в спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который в ноябре 2025 года проходил в Тольятти и Самаре. Там он выступил на панели «Арбитраж, право, аналитика в спорте».

Включение данных о Березове в базу данных «Миротворца»* последовало за изменением позиции Международного олимпийского комитета касательно участия атлетов из России в международных состязаниях. Недавно МОК высказал мнение в поддержку допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в некоторых видах соревнований.

Виктор Березов является генеральным секретарем Олимпийского комитета России с декабря прошлого года. До этого в список «Миротворца»* добавили российскую чемпионку по бобслею Анастасия Макарова. Ей вменяют «распространение идей войны».

* Ресурс признан экстремистским, доступ к нему в России заблокирован.