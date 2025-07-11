Гандболисты Подмосковья стали победителями летней спартакиады молодежи России

​Сборная Московской области завоевала золотые медали на соревнованиях по гандболу в рамках VI летней спартакиады молодежи России 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На групповом этапе гандболисты Московской области одолели сборные, Республики Башкортостан (36:23), Пермского (41:25), Ставропольского (33:18) и Краснодарского краев (46:27). В четвертьфинале со счетом 36:23 была повержена команда Челябинской области. В матче за выход в финал сборная Подмосковья переиграла соперников из Республики Башкортостан 42:18. И в заключительной встрече за звание победителя Спартакиады подмосковные спортсмены одержали победу с минимальным преимуществом над командой Москвы — 30:29.

​Золотые награды на счету: Кирилла Акрамова, Антона Аксюкова, Владислава Алексаняна, Максима Беликова, Николая Белова, Игоря Великодного, Даниила Грицая, Кирилла Елистратова, Данилы Кислюка, Ивана Кузнецова, Владимира Меркулова, Никиты Новика, Ильи Теплухина, Вячеслава Усачева, Евгения Шейкина и Ивана Шельменко.

Соревнования по гандболу в рамках VI летней Спартакиады молодежи России 2025 года прошли с 1 по 11 июля в городе Салават Республики Башкортостан. В них приняли участие 11 команд субъектов РФ.

​Спартакиада молодежи России проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.