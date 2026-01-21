Гандболисты и баскетболисты Подмосковья провели ключевые матчи национальных турниров

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» и баскетбольный клуб «Химки» 20 января 2026 года сыграли важные матчи в рамках регулярных чемпионатов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал победу над командой «СГАУ-Саратов» со счетом 39:32 в регулярном чемпионате России. Переломный момент наступил на 37-й минуте, когда чеховцы забросили четыре мяча подряд и вышли вперед. Ключевыми игроками стали Артем Грушко и Дмитрий Кандыбин, а Денис Афонин отличился семью голами и семью передачами. Вратарь Дмитрий Павленко отразил 32% бросков соперника. После 16 матчей «Чеховские медведи» занимают четвертое место с 23 очками. Следующая игра пройдет 25 января против «СКИФ» из Краснодара во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове.

Баскетбольный клуб «Химки» провел напряженную домашнюю встречу с «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, уступив сопернику с разницей в два очка — 80:82. В первой четверти преимущество было у гостей, однако Федор Ключников помог сократить отставание, набрав 10 очков подряд. В третьей четверти активными действиями отличились Максим Карванен и Виктор Заряжко, но «Зенит-2» сохранил лидерство. За 3,5 минуты до конца матча «Химки» сравняли счет, однако не смогли победить. Несмотря на поражение, команда остается в тройке лидеров Суперлиги. Следующий матч состоится 24 января против «Динамо» из Грозного на базе баскетбольного центра «Химки».

Соревнования проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.