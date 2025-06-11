Гаджиев избил топ-менеджера букмекерской конторы после фразы «я тебя запомнил»

Основатель Fight Nights Global Камил Гаджиев побил топ-менеджера одной из крупнейших букмекерских компаний России, утверждает «Mash на спорте» . Сам бизнесмен настаивает, что у него нет конфликта с оппонентом, а инцидент произошел во время эмоциональной игры в хоккей.

По информации канала, драка произошла 8 июня во время хоккейной тренировки. Топ-менеджер букмекерской конторы применил силовой прием против Гаджиева и произнес фразу: «Я тебя запомнил». После этого создатель российской организации, проводящей турниры по MMA, напал на противника и успел нанести несколько ударов, утверждают журналисты.

После потасовки Камил Гаджиев заявил, что он только «потолкался» с мужчиной из-за эмоциональной игры.

«У нас нет конфликта. Мы же вместе играем в хоккей, а хоккей — эмоции. Нас обоих что-то не устроило», — сказал создатель Fight Nights Global.