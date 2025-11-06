«Футбольные мамы» Подольска завоевали «серебро» на областном турнире
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Команда «Футбольные мамы» Подольска привезла кубок и серебряные медали из подмосковной Дубны. Лучшим игроком команды признана Квочина Ирина. Лучшим бомбардиром турнира стала капитан команды Зуйкина Дарья, которая отметилась пятью отличными ударами в ворота соперников. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В решающей встрече подольские спортсменки вырвали победу у команды из Дубны со счетом 1:0 и заняли второе место. В этом турнире за команду «ФМ Подольск» дебютировали новые игроки Наталья Похватова и Анастасия Купцова, которой удалось забить гол. Это добавило ей уверенности и энергии и она справилась с волнением на поле.
К турниру футбольных мам готовил тренер Сергей Зуйкин.
Ранее «Футбольные мамы» привезли в Подольск бронзовую награду с первого турнира нового сезона Кубка футбольных мам в Жуковском. Подольские футболистки провели пять игр и забили 11 мячей в ворота соперника.
Лучшим игроком команды стала Светлана Емельянова, а лучшим вратарем турнира — Татьяна Курякина. Им вручили необычные награды в виде футбольных бутс.
В текущем году Кубок посвящен 80-летию Великой Победы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.