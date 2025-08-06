Футбольная команда из Истры стала призером Всероссийского турнира «Кожаный мяч»

В первом матче группового этапа подмосковные футболистки разгромили со счетом 12:2 команду «Нефтяник» из Ульяновской области. Во второй игре спортсменки ИСШ им. Федорович не менее разгромно одолели «Союз» из Воронежской области — 11:0. В заключительной встрече группового этапа с результатом 3:1 были повержены соперницы из Самарского «Ирбиса». Затем, в ¼ стадии плей-офф, представительницы Московской области уверенно взяли верх над командой «Аргаяш» из Челябинской области — 5:0. В матче за выход в финал футболистки ИСШ им. Федорович лишь в серии пенальти уступили будущим чемпионкам турнира из волгоградского «Зенита» — основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Тем не менее подопечным Екатерины Толочко удалось закрыть поражение. В игре за «бронзу» они нанесли поражение команде «Атлант» из Свердловской области — 7:2.

​По итогам турнира игрок команды ИСШ им. Федорович Марьям Самедова была признана лучшим бомбардиром соревнований. Результативность подмосковной спортсменки составила 15 мячей. Кроме того, Карина Ерохина получила приз как самый лучший игрок команды из Московской области.

​Всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч — Лига юных футболистов 2025» среди девочек 2014–2015 годов рождения проходил в городе Салават Республики Башкортостан.

Соревнования были приурочены к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и объединили команды из 24 регионов РФ. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт России».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.