Футболисты сборной России раздали автографы участникам «БумБатла»

сегодня в 16:57

Выигравшие в деловой игре Всероссийской акции «БумБатл» сходили на товарищеский матч между командами России и Боливии 14 октября в Москве. Звезды отечественного футбола раздали фанатам автографы.

Акцию проводили в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». В сентябре, когда проходила «Российская неделя бумаги», организаторы и Лига переработчиков макулатуры провели деловую игру «Бумажный прорыв: производственные кейсы».

Люди, участвовавшие в ней, предлагали решения разных задач. Их будут применять соответствующие предприятия.

В команду, которой удалось одержать победу, входили студенты МГТУ им. Баумана. Им предоставили приз — билеты на товарищеский матч между РФ и Боливией.

После него для победителей организовали автограф-сессию. На ней присутствовали звезды российского футбола — Павел Погребняк, Роман Павлюченко, Александр Самедов, Игорь Семшов. Игру посвятили легенде столичного «Спартака» Никите Симоняну. У спортсмена в тот день был день рождения — 99 лет.

Директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин рассказал, что футбол учит силе и быстроте. Но также необходимо проявлять мудрость и быть бережливыми.

«Мы поддерживаем „БумБатл“, потому что верим: лучшая игра — та, в которой выигрывает вся наша планета», — отметил Смертин.

С марта в «БумБатле» поучаствовали не менее 500 тыс. человек. Они собрали более 1,5 тыс. тонн макулатуры.

Осенью проводится культурный сезон «БумБатла». Участникам предлагают сдать макулатуру, а взамен получить билеты в музеи, театры, на спортивные игры и иные мероприятия. Девиз сезона: «Старые страницы — новые впечатления! Обменивай макулатуру на живые эмоции».

Для получения билетов необходимо зайти на сайт бумбатл.рф, кликнуть на «Билет в театр», указать регион и выбрать точку, где можно сдать макулатуру и получить билеты. Затем необходимо посетить это место.

После сдачи макулатуры нужно добавить акт в личный кабинет. Наиболее активным участникам акции предоставят призы партнеры.

В рамках «БумБатла» участники круглогодично сдают макулатуру. Итоги соревнований проводят каждый сезон. Акцию проводят АНО «Национальные приоритеты», движение «Экосистема» при поддержке Минприроды России.

