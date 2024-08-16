Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 19:19

Футболисты из Реутова показали себя на «Кубке Победы»

На столичном стадионе «Авангард» проходит юбилейный X турнир по футболу «Кубок Победы» среди юношей, посвящённый 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, который организует и проводит ГБУ ДО «ФСО „Юность Москвы“, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В юбилейном турнире за Кубок Победы поборются восемь команд, составленных из игроков 2007 года рождения: пять столичных команд, две подмосковный, среди которых реутовская команда «Приалит» и одна команда из Китайской Народной Республики («Сиань»).

В стартовом матче турнира реутовчане одержали трудную победу над «Юность Москвы „Торпедо“ со счетом 2:1. Отличились Павел Журавлев и Сэм Карапетян.

Затем подопечные Максима Зюзина обыграли «Кунцево» со счетом 5:0.

Павел Журавлев оформил дубль. По одному голу забили Алексей Нежильской, Егор Мушников и Никита Харитонов.

В заключительный день группового этапа в схватке за выход в финал наши ребята встретились с китайским «Сианем» и уступили противникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.