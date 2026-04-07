Футболисты из Лобни победили в отборе фестиваля ДФЛ

Команда 2017 года рождения «Академии спорта» из Лобни 4 апреля выиграла отборочный этап XVIII Всероссийского фестиваля Детской футбольной лиги «Большие звезды светят малым» в Ессентуках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир дивизиона Дмитрия Кириченко прошел в Ессентуках. На пути к первому месту лобненские футболисты обыграли в полуфинале «Динамо» из Махачкалы со счетом 4:1, а в финале уверенно победили ФК «Махачкала» — 6:2.

Лучшим игроком соревнований признан Платон Заблоцкий, лучшим нападающим — Александр Ковзель.

Фестиваль «Большие звезды светят малым» проводится с 2009 года по инициативе основателя ДФЛ Виктора Николаевича Горлова. Отборочные этапы проходят в городах России и за рубежом, а финалы традиционно принимают Анапа и Витязево.

Спортивная школа «Академия спорта» расположена в Лобне на улице Чехова, 3А. Ее воспитанники регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.