Футболист «Распадской» сломал сопернику скулу во время матча в Кузбассе

сегодня в 17:26

Игрока «Распадской» уволили из команды после инцидента с переломом челюсти

Полузащитник «Распадской» Артем Лукьянов во время матча с барнаульским «Темпом» ударил защитника Владимира Завьялова локтем по лицу, в результате чего у пострадавшего диагностировали перелом скуловой кости в двух местах, сообщает Сiбдепо .

Инцидент произошел на 70-й минуте футбольного матча между командами «Распадская» из Кузбасса и барнаульским «Темпом». При счете 1:0 полузащитник Артем Лукьянов нанес удар локтем по лицу защитнику Владимиру Завьялову. Момент зафиксировали камеры, транслировавшие игру.

Пресс-служба ФСК подтвердила, что Лукьянов совершил грубое нарушение из-за неспортивных эмоций. Судья немедленно удалил футболиста с поля, показав ему красную карточку.

Медики диагностировали у Завьялова сложный перелом скуловой кости в двух местах со смещением. Спортсмену потребуется операция и длительное восстановление. На следующий день руководство «Распадской» расторгло трудовой договор с Лукьяновым в одностороннем порядке и принесло официальные извинения.